O Hospital de Caridade Dr. Victor Lang comunicou na semana passada que os leitos para tratamento clínico da Covid-19 estavam lotados, e que as vagas destinadas à internação de pacientes com outras doenças estavam em capacidade máxima. Em nota, o Hospital informou que já havia contatado a Secretaria de Saúde para que buscasse soluções para viabilizar a internação de novos pacientes em hospitais da região.

No mesmo dia, quarta-feira (02), a Secretaria de Saúde enviou em resposta um ofício, solicitando a abertura de novos leitos para o tratamento da Covid-19, comprometendo-se a custeá-los. Porém, segundo informou nesta semana o secretário do Hospital, Antônio Borges, à Gazeta através da Assessoria de Comunicação da entidade, essa abertura de novas vagas não será possível, pois não há espaço físico, nem profissionais suficientes para atender à demanda.

– O Hospital tem uma limitação física, não temos espaço, e não podemos simplesmente amontoar pacientes. Abrir leitos não significa botar mais camas num quarto; significa ter a estruturação para medicamentos, para recebimento de oxigênio, de pessoal, não podemos botar dez pessoas num quarto para um enfermeiro. Existe uma questão de responsabilidade de gestão – declarou.

Ainda de acordo com Antônio Borges, em março, quando houve o grande aumento de casos, o Hospital tinha uma baixa ocupação geral de leitos, o que tornou possível atender o aumento da demanda.

– Ocorre que, agora, principalmente pela mudança do tempo, muitas doenças climáticas estão acometendo a população. As pessoas estão nos procurando por uma série de outras enfermidades, muitas delas comuns para esta época do ano, e acabou ganhando espaço a ocupação de leitos gerais. O Hospital está estruturado, criado e montado para um número determinado de leitos. Não tivemos nenhum episódio de pessoas que não tenham recebido a internação quando precisaram porque ocorre um ciclo, alguns têm alta e outros têm baixa. Até este momento, foi possível atender a muito custo a demanda que a gente recebeu. Mas, em relação à demanda da Prefeitura, não existe esta hipótese – explicou.

Segundo a Assessoria de Comunicação do Hospital, na quarta-feira, dia 09, dos 23 leitos disponíveis para tratamento clínico da Covid-19 na entidade, 21 estavam ocupados. Apenas naquela tarde, quatro pessoas haviam sido internadas com a doença.

Hospital divulga balanço das internações

Na segunda-feira, dia 07, o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang divulgou informações referentes às internações realizadas de janeiro a maio de 2021. Das 625 que ocorreram no período, 199 foram em decorrência da Covid-19, o que representa 31,84% do total.

De acordo com o balanço, os meses com maior número de internações foram março, quando houve agravamento da pandemia, e maio, quando houve aumento de internações por outras doenças. Confira abaixo o balanço completo:

