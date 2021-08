A Prefeitura anunciou no início da tarde de hoje, dia 02, que as vacinas contra a Covid-19 disponíveis para aplicação de primeiras doses estão esgotadas na Policlínica. A imunização no local será retomada quando uma nova remessa for enviada pelo Estado. Nos Postos de Saúde (ESF), a vacinação segue normalmente.

Segundo a nota publicada pela Prefeitura, mais de 500 doses foram aplicadas em pessoas de 33 e 34 anos entre a sexta-feira, dia 30 de julho, e a manhã de hoje. Neste número, estão incluídas doses recebidas na semana passada, e outras remanejadas daquelas reservadas para a aplicação de segundas doses, mas estavam com o prazo de vencimento próximo.

Ainda de acordo com a nota, a aplicação de segundas doses ocorre normalmente tanto na Policlínica quanto nas ESF, seguindo as datas assinaladas nas carteiras de vacinação.

Informações e imagem: Imprensa Prefeitura