O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (SENAR-RS) e a Receita Federal do Brasil promovem amanhã, dia 08, às 9h, a palestra “Livro Caixa Digital do Produtor Rural” para esclarecer dúvidas referentes à obrigatoriedade, ao preenchimento e à entrega da declaração, além dos demais normativos legais relacionados ao tema.

Palestrarão o analista de arrecadação do SENAR-RS, Fábio Ramon Baldessar, e os auditores fiscais da Receita Federal, Cláudio Morello e José Carlos Zimmermann. A ação faz parte do Programa Cidadania Rural, e será transmitida no canal do SENAR-RS no YouTube: youtube.com/SenarRioGrandedoSul.