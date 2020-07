A Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul divulgou na manhã desta segunda-feira (06), que a servidora que estava afastada há 12 dias por ter tido contato com pessoas infectadas com o novo Coronavírus, testou positivo para a Covid 19. O resultado do exame laboratorial chegou na manhã de hoje.

Segundo o Legislativo, desde que iniciou a Pandemia estão sendo tomadas todas as precauções para evitar a disseminação e proteger os servidores e as pessoas que frequentam o prédio diariamente. Uma das medidas é afastar do trabalho todos os servidores que tiveram contato com pessoas infectadas, como forma de prevenção.

No caso da servidora, ela foi afastada há 12 dias após ter tido contato com uma caçapavana que testou positivo para a Covid-19, com isso, imediatamente ela ficou em casa e encaminhou o exame laboratorial através da Secretaria de Saúde. Como o resultado deu positivo a Câmara seguirá todos os protocolos exigidos pelo Comitê de Combate ao Coronavírus, que é o afastamento já realizado, desinfecção de seu ambiente de trabalho e monitorar o restante dos funcionários.

Até o momento nenhum funcionário do Legislativo apresenta sintomas, mas os cuidados e precauções estão sendo tomadas, como restrição no acesso ao prédio, uso de máscaras, reuniões com agendamento prévio, verificação de temperatura na entrada, desinfecção diária do locais de trabalho e do plenário, além de disponibilizar higienização na entrada do saguão.

A Câmara está fazendo esta semana uma pesquisa de preço para adquirir exames laboratoriais e realizar o teste em todos os funcionários. Desta forma, o Legislativo poderá monitorar de forma mais precisa os servidores.

Portanto, as orientações do Comitê de combate ao Covid-19 é de que a câmara deve seguir com as medidas de segurança e continuar com seu trabalho normalmente, mas com as restrições já realizadas, fazendo o monitoramento diário em seus servidores e afastando os que tenham algum sintoma.

Reforçamos a preocupação constante com a saúde das pessoas que trabalham e frequentam a Casa do Povo, e salientamos que viemos seguindo os protocolos de segurança apresentados pelos órgãos governamentais.

Ressaltamos ainda, que as informações sobre os casos de Coronavírus são divulgados pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, no qual a identidade das pessoas que testarem positivo são mantidas em sigilo, conforme é determinado por lei. Com isso, a divulgação da identidade da pessoa que testar positivo depende do próprio paciente, e não dos órgãos de saúde ou das empresas.

A Câmara aproveita para se solidarizar com as famílias que tiveram perdas irreparáveis em função desta Pandemia e pedimos a população para que não tenham preconceito com as pessoas que testaram positivo para a Covid 19.

Informações: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul