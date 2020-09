Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano.

Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em setembro de 2019, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Mais de 800 mil pessoas acabam com a própria vida ao ano. No Brasil, foram registrados 13.467 casos de suicídio, dos quais 10.203 foram cometidos por homens.

A organização também recomendou que familiares e amigos fiquem atentos para identificar possíveis sinais de um ato de suicídio e comecem imediatamente o acompanhamento da vítima em situação de risco. Além disso, o documento ressalta a importância da criação de programas que ofereçam ajuda a pessoas que passam por problemas na vida.

Estar presente, demonstrar interesse e carinho aos familiares é uma das maneiras de identificar e prevenir problemas de depressão. Sinais como mudanças de comportamento, reclusão e até alterações no sono e apetite, podem ser sinais de depressão. Participar do processo de cura do familiar também é extremamente importante, além é claro de contar com a ajuda de especialistas da área da saúde mental.

Precisa de ajuda?

Existem alguns locais que oferecem apoio voluntário e gratuito para quem precisa de ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) é um dos grupos que oferece ajuda para pessoas que querem e precisam conversar. Essa conversa é totalmente anônima e sigilosa.

Você pode acessar o site www.cvv.org.br, lá é possível ter atendimento através de um chat, e mail, telefonema pelo número 188 ou ainda conversar pessoalmente com um voluntário do CVV.