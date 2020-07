Em meio à crise do coronavírus, o Rio Grande do Sul contabilizou 66.820 solicitações de seguro-desemprego em maio. O número é o maior de série histórica iniciada em 2011, aponta a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). Os recordes anteriores haviam sido registrados em abril deste ano (53.056), já sob efeito da covid-19, e em julho de 2014 (51.441), quando o Brasil começava a mergulhar em recessão. O total de requerimentos em maio representa disparada de 70,3% na comparação com igual período de 2019. Frente a abril, a alta chegou a 25,9%.

Em Caçapava foram encaminhados nos meses de março, abril, maio e junho, 437 seguros desemprego, porém segundo a Coordenadora do FGTAS/SINE, Ana Márcia os percentuais se mantem os mesmo em relação ao ano de 2019. Mas já é possível perceber o aumentando dos encaminhamentos de seguro desemprego e na procura por vagas, assim como a procura por mais qualificações, capacitação e uma nova linha de trabalho.

Atualmente o Sine de Caçapava disponibiliza três vagas de trabalho: 01 vaga para peão campeiro, 01 vaga para peão campeiro- temporário e 01 vaga de lenhador com experiência com motosserra.

Sobre as perspectivas do mercado de trabalho para os próximos meses a coordenadora relata que acredita que seja muita lenta, “essa é a hora de buscar conhecimentos, aperfeiçoamentos, treinamentos para ajudar na evolução no mercado de trabalho”.

Com a chegada da pandemia o FGTAS/SINE também se preocupa em manter a saúde e bem estar de seus funcionários e de toda a população que precisa utilizar os seus serviços, pensando nisso a agência tem utilizado todo material de EPI, além da colocação de placas de acrílicos nos guichês, disponibiliza álcool gel e tem feito os atendimentos por agendamento.

A Agência do FGTAS/SINE informa que todos aqueles que precisarem de um dos serviços deve entrar em contato com a agência por telefone através do 3281-1440 ou pelo e-mail cacapava@fgtas.rs.gov.br .

“Neste momento de pandemia muitas preocupações é hora de enfrentar a nossa realidade todos aqueles que buscam seu trabalho busque também aperfeiçoar-se, e procurem por qualificações dediquem-se aos estudos e tudo passará e tudo dará certo”, conclui a coordenadora Ana Márcia.