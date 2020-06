A Prefeitura informou no início da tarde de hoje (05), que para melhor compreensão do Boletim Epidemiológico do covid-19, que era emitido toda vez que surgia um novo caso positivo na cidade, a Prefeitura Municipal passará a divulgar todos os resultados, se positivo e negativo, de todos os testes realizados, seja na rede pública (SUS) ou na rede particular (laboratórios e farmácias).

A medida, de acordo com a coordenadoria de comunicação municipal e do Comitê de Combate ao Coronavírus é para dar maior publicidade a todos os exames e não gerar ansiedade à população à espera de novos casos positivos, como era feito antes.

“Vamos contabilizar todos os testes, assim as pessoas terão conhecimento da quantidade de pessoas que estão sendo testadas, bem como, o novo Boletim terá a quantidade de resultados negativos. Antes colocávamos somente os testes positivos da rede pública e privada, que são contabilizados nas estatísticas do Estado do rio Grande do Sul”, informou Sandra.

Segundo a prefeitura, nesta sexta, chegaram mais mil testes comprados pelo município. Estes testes serão realizados seguindo as normativas da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério da Saúde. Eles serão feitos em pessoas que apresentaram sintomas gripais e após 15 dias, para que tenha eficácia na identificação do vírus. Pessoas com sintomas de covid-19 seguirão realizando o teste PCR (conforme Protocolo do Ministério da Saúde e destinado a pessoas que atendam esta lista de pre-requisitos), que é enviado ao Lacen (Laboratório responsável pelos exames no Estado).

De acordo com o Boletim atualizado hoje (05), Caçapava tem mais 3 casos positivo para coronavírus. Destes, um é de anticorpos (curado e não transmite mais o vírus) e outros 2 PCR (em isolamento residencial e em tratamento). O número de investigados (aguardando resultados de exames) reduziu de 17 para 5. Monitorados (em isolamento domiciliar por ter tido contato com transmissores de vírus ou viagens) reduziram de 39 para 32. Os teste negativos, antes só informado os PCRs, foram de 5 para 165. Somados, todos os testes realizados em Caçapava do Sul (SUS e rede particular), 189 pessoas foram testadas desde o início da Pandemia.

Informações: Prefeitura Municipal