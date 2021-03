Uma indicação do vereador Mariano Teixeira (PP) solicitando ao Executivo Municipal que faça parte do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para compra de vacinas contra a Covid-19 foi aprovada por unanimidade na quarta-feira, dia 03. Agora, a solicitação segue para análise do Prefeito e dos técnicos da Prefeitura.

Conforme Mariano, a FNP está fazendo toda estruturação jurídica desse consórcio, e os prefeitos precisam apenas fazer a adesão. O prazo para os municípios estarem aptos a comprar a vacina é até o dia 22 de março. Ainda de acordo com ele, até a última terça-feira, dia 02, o consórcio já havia recebido 460 adesões.

– Vale lembrar que, no final de 2020, a Câmara de Vereadores devolveu R$282 mil, dinheiro este resultado da diminuição da máquina administrativa e redução nos gastos. Em reunião entre os Poderes Legislativo e Executivo, ficou acordado que, se necessário, este recurso seria usado para comprar vacinas – disse o vereador.

Informações e foto: imprensa Câmara