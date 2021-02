O vereador Antonio Almeida Filho (Lelo – MDB) reuniu-se com a equipe da Secretaria da Saúde na quinta-feira, dia 28 de janeiro. Um dos temas tratados foi a cedência de um espaço por parte da Prefeitura para atendimento médico de especialistas através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Jacuí. Essa necessidade foi apresentada pelo coordenador do Consórcio, Vanoir Koehler, durante sessão da Câmara.

– Protocolei uma indicação ao Executivo Municipal para que efetivasse a cedência do local para trazermos alguns especialistas ao município, evitando deslocamento dos pacientes e custos ao erário – explicou o vereador.

Outro assunto tratado foi a volta dos atendimentos médicos e odontológicos através da Unidade Móvel de Saúde nas comunidades do interior. Conforme o vereador Lelo, a secretária da Saúde, Inês Salles, informou que já existe um planejamento para o retorno das atividades.

Informações e foto: imprensa Câmara