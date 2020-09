Foto: Funerária Barbosa (Divulgação)

Depois de assaltar a casa de uma idosa, de 84 anos, e espancar a vítima em Lavras do Sul, o suspeito do crime, de 23 anos, foi encontrado morto dentro do carro roubado em um arroio na ERS-357. A Polícia Civil acredita que o jovem, identificado como José Florencio Lopes Morocini Neto, conhecido como Netinho, tenha perdido o controle em uma curva e caiu em uma ponte enquanto fugia após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado por volta das 15h de sábado (19) na estrada que liga o município a Caçapava do Sul, a cerca de 20 quilômetros do centro de Lavras do Sul. Um agricultor que passava pelo local em um trator avistou o veículo Prisma parcialmente submerso e acionou a polícia.

A Polícia Civil informou, ainda, que o jovem já havia sido identificado como o autor do roubo e da agressão. Agora, a investigação vai apurar se ele agiu sozinho ou teve ajuda de mais pessoas.

No interior do carro, foram encontrados os demais objetos levados da residência, como celular, TV e microondas. O corpo de José Florencio foi sepultado na tarde deste domingo (20), no Cemitério Municipal de Lavras do Sul.

Entenda o caso:

Informações: Diário de Santa Maria / Colaboração Janaína Wille