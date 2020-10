A Polícia Civil de Lavras do Sul, na tarde ontem, dia 27, apreendeu um adolescente de 16 anos após representação do Ministério Público (MP) pela internação do menor. Ele é suspeito de esfaquear uma pessoa na manhã de domingo, dia 25.

O menor possui inúmeras passagens pela polícia, como furto a residências, posse e tráfico de entorpecentes, além de crimes contra a honra praticados contra policiais militares. Ele foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Santa Maria.

Informações: Polícia Civil