A Secretaria de Saúde de Caçapava anunciou que a Tenda de Atendimento à Covid-19 (instalada na Capela de Fátima, ao lado do hospital) terá novo horário de funcionamento a partir de amanhã, 1º de agosto: das 9h às 18h, inclusive aos finais de semana. Segundo a Secretaria, a medida é para que seja descentralizado o atendimento, e para a retomada de outros procedimentos, como as cirurgias eletivas, que não estavam ocorrendo desde março de 2020.

Conforme a Secretaria, a diminuição de horário se deve à baixa procura por atendimentos no turno da noite e à redução do número de casos de Covid-19 no município. Os números foram apresentados em reunião do Comitê de Combate à Covid-19 na sexta-feira, dia 30. Em junho, foram realizados 1810 atendimentos na Tenda; em julho, esse número caiu para 677. Além disso, como já havia sido informado na quinta-feira, dia 29, pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, os atendimentos diários diminuíram de 90 para 15, em média.

Ainda de acordo com a Secretaria, o horário de atendimento menor ajudará a reduzir custos expressivos ao município, uma vez que o Governo Federal decretou em 15 de julho que o país não se encontra mais em situação de Calamidade Pública em Saúde, e que não haverá mais repasses extras para cobrir gastos da pandemia.

Imagem: Imprensa Prefeitura