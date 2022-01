Uma tentativa de assalto foi frustrada na noite de quinta-feira, dia 13, no Interior do município. Segundo a Brigada Militar (BM), o fato ocorreu às margens da BR 153, próximo ao acesso ao distrito de Minas do Camaquã. No local, a vítima informou aos policiais que, através de câmeras de monitoramento, uma pessoa foi vista próximo a um galpão da propriedade, e os caseiros frustraram sua ação. A pessoa teria fugido para a mata.

Ainda conforme a BM, foram efetuadas buscas nos arredores, mas a pessoa não pode ser localizada. A tentativa de furto foi registrada junto à Polícia Judiciária.