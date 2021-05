Dois traficantes foram presos na terça-feira, dia 25, na BR-290, em Caçapava. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles transportavam mais de um quilo de crack escondido entre roupas no banco traseiro de um carro com placas de Santana do Livramento. Com esta quantidade, seria possível fazer mais de quatro mil pedras da droga, conforme a PRF.

Os policiais consultaram os sistemas e descobriram que o motorista, de 23 anos, e o passageiro, de 19, têm vários antecedentes por diversos crimes, incluindo homicídio e roubo. Eles foram presos por tráfico de drogas e encaminhados para a área judiciária local.

O passageiro disse que seria pago para levar a droga de Pantano Grande a Santana do Livramento. Esta apreensão representa um prejuízo aproximado de R$ 9 mil para o crime organizado.

Informações e foto: Polícia Rodoviária Federal