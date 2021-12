A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR 392 está com trânsito em meia pista no quilômetro 278, em São Sepé, devido a um caminhão tanque incendiado. A rodovia chegou a ser totalmente interditada no final da tarde de hoje, dia 02 de dezembro.

Segundo a PRF, o Corpo de Bombeiros foi chamado e extinguiu o incêndio. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves quando um pneu estourou devido ao fogo e os estilhaços o atingiram. Ele foi encaminhado ao hospital.

Foto: PRF/Divulgação