Três pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico na segunda-feira, dia 15, em Lavras do Sul. Segundo a Polícia Civil, um veículo que ia de Caçapava foi interceptado no momento em que abasteceria um conhecido ponto de tráfico do município vizinho. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.

Ainda conforme a Polícia, no carro, havia duas pessoas e meio quilo de maconha. Foram presos em flagrante o motorista, de 44 anos, a dona do ponto de tráfico, de 34, e um homem de 20 anos, usado como mula. Eles foram encaminhados para o Presídio Estadual de Lavras do Sul. A droga, o veículo e os celulares dos presos foram apreendidos.

Foto: Polícia Civil/Divulgação