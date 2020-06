Uma sucata, localizada na BR-392, próximo a entrada do município de São Sepé, foi assaltada na tarde de quarta-feira, 17. O proprietário, um homem de 59 anos, foi feito refém durante o crime.

De acordo com a Brigada Militar (BM), três homens mascarados entraram no estabelecimento por volta das 16h30min, amarraram as mãos do proprietário com um pedaço de plástico e roubaram R$ 20 mil. Eles fugiram e até o início da noite não haviam sido encontrados, mas a polícia seguia fazendo buscas.

No momento do crime só o homem estava no local. Ele não teve ferimentos.

Fonte: Diário de Santa Maria