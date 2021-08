Um ambiente reservado, com atendimento especializado, onde são registradas ocorrências policiais, oitivas das vítimas, bem como o pedido de medidas protetivas e demais ações que fazem parte da Lei Maria da Penha. Assim são as Salas das Margaridas, programa da Polícia Civil para atender às mulheres vítimas de violência doméstica.

Em termos de estrutura, a Sala das Margaridas da Delegacia de Polícia de Caçapava está pronta. Segundo a assessoria da vereadora Mirella Biacchi (PDT), que propôs a abertura da Sala em Caçapava, o projeto foi apresentado em 08 de janeiro deste ano ao então delegado titular do município, Adriano Linhares, que autorizou que uma sala da delegacia fosse preparada de acordo com os modelos existentes no Estado. As paredes foram pintadas, reparos foram feitos no piso e o cômodo foi mobiliado.

Apesar desse início promissor, o projeto ficou parado por alguns meses. Mas agora deverá sair do papel. Na sexta-feira, a vereadora Mirella Biacchi esteve em reunião com a delegada Débora Dias, que está atuando como substituta na delegacia de Caçapava.

– A Sala está pronta, aguardando a capacitação de agentes para atender às mulheres que procuram ajuda. A delegada acenou com a possibilidade de, já em setembro, a Sala entrar em funcionamento. Estamos aguardando que mais esse passo se concretize na luta pelos direitos das mulheres e contra a violência doméstica – declarou Mirella.

À Gazeta, a delegada Débora disse que a Polícia Civil tem interesse que o Programa Sala das Margaridas seja instalado na Delegacia de Caçapava, e que já está tudo encaminhado para a capacitação de uma servidora que deverá atuar na Sala. Conforme a assessoria da vereadora Mirella, esta capacitação deve acontecer em setembro.

Fotos: Divulgação