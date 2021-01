Em um dia muito quente, Alice está sentada à beira do rio com sua irmã quando, de repente, um coelho branco passa correndo. Mas não era um coelho comum… ele vestia um colete, usava um relógio de bolso e estava atrasado. Mas como assim um coelho atrasado? Como assim um coelho de colete? E usando um relógio de bolso? Curiosa, Alice o segue. Ela consegue vê-lo entrar em uma toca, e não duvida nem por um segundo: vai atrás dele e entra num mundo de maravilhas, onde viverá muitas aventuras.

Alice no País das Maravilhas é um clássico de Lewis Carroll, daqueles que podemos considerar que conhecemos sem nunca termos lido. A Disney já fez duas adaptações, uma em desenho animado, e outra live action. Muitos dirão que é um livro para crianças. Mas eu afirmo: isso não existe. Bom, não só eu… Tolkien também, caso minha palavra não baste. Não existem livros escritos exclusivamente para crianças. Claro que nossa leitura enquanto adultos não será a mesma de quando éramos pequenos. Quanto mais experientes, melhor compreendemos as mensagens que os livros trazem.

Mas voltemos à Alice… Como é uma obra que já entrou em domínio público, várias editoras lançaram-na nos últimos anos. Mas eu quero falar de uma edição em específico: a da Darkside Books, que a dona Anna Zoé aqui ao lado chamou de ultramoderna. Como eu fiquei sabendo o que ela escreveu antes de a edição sair? Deve ter sido efeito de algo nos frascos da Alice…

Vocês já devem ter percebido que eu sou fã do trabalho da Darkside, né? Agora, vou mostrar um pouco por que. Esta edição traz, além da estória de Alice, o poema “Phantasmagoria”, fotos do autor e da menina para quem ele escreveu a obra, e algumas ilustrações e reproduções da versão original publicada em 1864. O livro tem capa dura e corte (a borda das páginas) colorido. Mas aí você pensa: “E daí? Muitas editoras fazem isso também…” A diferença é que, com o aplicativo da Darkside, você pode utilizar a realidade aumentada. Apontando a câmera do seu celular para a capa do livro, vários efeitos serão ativados, e você pode gravar vídeos e tirar fotos. Nas redes sociais de A biblioteca de Bebel, postarei alguns exemplos.

Referência: CARROLL, Lewis. Alice no país das maravilhas: classic edition. Tradução: Marcia Heloisa e Leandro Durazzo. Ilustrações: John Tenniel. Rio de Janeiro: Darkside Books, 2019. 224p.

