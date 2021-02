A chave de casa é um romance de Tatiana Salem Levy que conta a história de três pessoas de uma mesma família – o avô, a mãe e a filha – e trata da tentativa de um dos personagens de recuperar-se através do conhecimento de sua história.

O avô veio de Esmirna, na Turquia, para o Rio de Janeiro ainda jovem. Ele queria melhorar de vida e esquecer um amor proibido. No Brasil, começou trabalhando em uma loja de ferramentas, prosperou e tornou-se o dono de uma rede de lojas de materiais de construção.

A mãe é a filha mais nova do avô. Ela casou-se com um homem engajado na resistência à Ditadura no Brasil, e também participou do movimento, o que a levou a ser exilada na Costa Rica e em Portugal, onde nasceu sua filha, a terceira personagem principal da obra. Já de volta ao Brasil, a mãe é diagnosticada com câncer.

A filha recebe do avô a chave da casa em que ele viveu em Esmirna, e a missão de viajar até a Turquia para reencontrar seus parentes. Essa é uma tentativa de que, conhecendo suas origens, ela possa reencontrar o ânimo de viver, que fora perdido com a doença da mãe.

A narrativa é estruturada de uma forma um pouco complicada, intercalando as histórias dos três personagens de modo que o leitor não saiba exatamente a quem se refere logo de cara. Inclusive, não se assuste se, em algumas partes, não conseguir saber se fala do passado da filha ou da mãe. Há momentos em que apenas é possível ter certeza de que se refere à história de uma mulher.

A chave de casa recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2008 na categoria Melhor Livro de Autor Estreante, e foi indicado também aos prêmios Jabuti em 2008 e Zaffari & Bourbon de Literatura em 2009. É o romance de estreia de Tatiana Salem Levy, e foi publicado também em Portugal, França, Itália, Espanha, Turquia e Romênia.

LEVY, Tatiana Salem. A chave de casa. 1ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2013. 192p.