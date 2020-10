O pequeno Pyetro Ariovaldo Chaves Penteado Cornelis, de cinco anos, tem dado um belo exemplo de amizade, carinho e respeito. Há algumas semanas, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o menino ansioso, esperando a chegada do caminhão de coleta de lixo e de seus amigos coletores. A cena foi vista por muitas pessoas e comoveu os caçapavanos.

A mãe do Pyetro, Zelia Daiana Chaves, conta que essa bela amizade nasceu há aproximadamente dois anos, quando o menino ofereceu água aos rapazes. Depois, o gestou virou rotina e a amizade entre eles só cresceu.

Lucas Jardim Teixeira, que trabalha na coleta de lixo desde 2011 e é um dos grandes amigos do Pyetro, conta que o menino sempre espera pelos coletores com uma garrafinha de água na mão:

– É incrível o carinho que ele tem por nós da coleta. Ele sempre sai na frente da casa dele e fica muito feliz em ver a gente. Criamos um carinho especial por ele. É tão gratificante ver aquele sorriso quando a gente passa. Isso é amizade verdadeira – relata Lucas.

Essa amizade virou admiração. Em entrevista à Gazeta, Pyetro contou que, quando crescer, quer ser como seus amigos e, também, bombeiro, “para deixar a cidade sempre limpinha e apagar incêndios”. A afeição é tanta que, no seu último aniversário, o menino pediu como tema o “caminhão do lixo igual o dos meus amigos”. E a família, com a ajuda dos coletores, deu a ele a festa tão desejada.

– Foi um orgulho participar da festa e uma alegria enorme ver que ele estava feliz com nossa presença ali. É uma enorme gratidão e felicidade ter o carinho e respeito do Pyetro, pois tem muitos adultos que nos julgam e não valorizam o nosso trabalho. Já ele, que é criança, dá valor. Ele é um orgulho para nós. – declarou Lucas.

Zelia conta que, a pedido do filho, fez uma roupa igual a dos coletores. Para a alegria do Pyetro, ele foi presenteado com um uniforme igual ao dos amigos, que lhe foi dado por eles com a ajuda da supervisora dos coletores de lixo, Joice Tavares.

Para a família e para os amigos, Pyetro é um exemplo, um garotinho tão pequeno, mas que já passou por grandes batalhas. O menino, que já venceu a leucemia, hoje, luta contra a diabetes infantil. E, mesmo passando por tudo isso, é capaz de dar uma lição para muita gente grande.

Por Iara Menezes