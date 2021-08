A Secretaria da Saúde anunciou na noite de quinta-feira, dia 26, que fará uma semana de repescagem para os caçapavanos maiores de 18 anos que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. Segundo publicado nas redes sociais oficiais da Prefeitura, até sexta-feira, dia 03, as doses estarão à disposição da população vacinável do município na Policlínica. Nos postos de saúde (ESF), deverá ser feito agendamento.

Ainda de acordo com a Prefeitura, na sexta, seguindo orientação da Secretaria Estadual da Saúde, as doses remanescentes serão devolvidas ao Estado.

Conforme a Secretaria, o cronograma de vacinação com primeira dose na população caçapavana maior de 18 anos foi finalizado na quarta-feira, dia 25, com 26.111 doses aplicadas, atingindo a marca de 95% do público desta faixa etária vacinado.