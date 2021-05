Café reabriu na terça-feira, dia 11, por enquanto atendendo apenas por tele-entrega e no sistema pegue e leve. Mas com as delícias de sempre! Veja a entrevista de Jianny Moreno e Mario Rohde:

Café, que está localizado no Centro de Caçapava, chama a atenção pelo ambiente aconchegante, onde cada detalhe é pensado por Jianny. A cada dia, ela deixa uma mensagem diferente na porta do Caminito