A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (Codepampa) assinaram, no dia 29 de dezembro de 2020, um protocolo de intenções.

O documento tem como objetivo propiciar condições para o estabelecimento de ações conjuntas visando o desenvolvimento regional e a realização de pesquisa, ensino, extensão e capacitação de recursos humanos em nível de graduação e pós-graduação. O protocolo de intenções vai permitir a realização de diversos convênios, dentro das áreas de atuação do Codepampa e dos cursos da Unipampa.

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (Codepampa) é formado por 15 municípios da Região da Campanha e da Fronteira Oeste do RS. São eles: Alegrete, Bagé, Barra do Quaraí, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Lavras do Sul, Manoel Viana, Quaraí, Santana do Livramento, Santa Margarida do Sul, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana e Vila Nova do Sul.

O Codepampa tem como finalidade: representar o conjunto dos municípios que o integram; implementar iniciativas de integração e de cooperação na abrangência de seu território; promover o desenvolvimento regional e transfronteiriço; planejar, adotar e executar cooperação técnica e financeira com os Governos da união e do Estado; e fortalecer e institucionalizar as relações entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil.

As áreas de atuação do Consórcio são: infraestrutura urbana e rural; desenvolvimento econômico regional; desenvolvimento urbano e gestão ambiental; saúde; educação, inclusão social e direitos humanos; segurança pública; fortalecimento institucional e desenvolvimento de ações de segurança alimentar.

Com informações da Unipampa