Vagas para quem fez o Enem

Até quinta-feira, dia 29, quem fez o Enem nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020 pode se inscrever para uma vaga na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e iniciar um curso superior a partir de junho. Há 1.000 vagas em 70 cursos da Unipampa, nos 10 campi da instituição.

As inscrições são feitas pela internet, em http://ingresso.unipampa.edu.br. Nessa página, o candidato deve buscar as informações sobre a Chamada por Nota do Enem. Será preciso informar as notas obtidas em uma edição do Enem entre 2016 e 2020. O candidato pode acessá-las em http://enem.inep.gov.br/participante.

No Campus Caçapava há vagas para os cursos de Ciências Exatas; Engenharia Ambiental e Sanitária; Geofísica; Geologia; Tecnologia em Mineração; e também para Letras-Português/EAD. Mais informações podem ser obtidas pelo email: cacapava@unipampa.edu.br.

Vagas para Ciências Exatas

Foi prorrogado até sexta-feira, dia 30, o prazo para inscrições no processo seletivo específico para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Unipampa, no Campus Caçapava.

As inscrições são gratuitas e feitas pela internet, no endereço http://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/.

Para a seleção, serão consideradas as notas obtidas pelo candidato no Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Mais informações estão disponíveis na página do curso: http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciasexatas/. Há inclusive um vídeo mostrando como fazer a inscrição, e dois WhatsApp para tirar dúvidas: (55) 99649-3635 ou (55) 99650-4845.

Os classificados iniciarão as aulas em junho. Os alunos de Ciências Exatas durante o curso podem escolher a área de formação: Química, Física, Matemática ou Ciências Naturais.

O coordenador do curso, professor André Alvarenga, contou um pouco sobre esta graduação em entrevista à Gazeta. Confira em https://youtu.be/BdsRmCuxA60.