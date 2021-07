Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura anunciou na tarde de hoje, dia 05, que a vacinação contra a Influenza, conhecida como gripe comum, está aberta para toda a população a partir dos seis meses de idade, enquanto durar o estoque de doses disponível no município. Não haverá envio de nova remessa por parte do Ministérios.

Para se vacinar, é preciso levar a carteira de vacinação, o cartão SUS e um documento com foto. Mas atenção! É necessário um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses das vacinas contra a Covid-19 e a da gripe. Ou seja, se você tomar a vacina contra a gripe hoje, terá que esperar até o dia 20 para poder se vacinar contra a Covid-19.

De acordo com a enfermeira Sandra Bairros, responsável pelo setor de epidemiologia da Prefeitura, a população caçapavana abrangida pela campanha não tem procurado os postos de vacinação. Com isso, os índices de imunização contra a gripe deste ano estão abaixo da meta, cenário que se repete na maioria dos municípios do país.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura

Imagem: imprensa Prefeitura