A vacinação contra a influenza, mais conhecida como gripe comum, deve começar na segunda-feira, dia 12. Segundo a Secretaria da Saúde de Caçapava, como se tratam de grupos determinados, esta campanha não deve atrapalhar a aplicação de doses contra a Covid-19, e haverá uma organização para que ambas as imunizações ocorram em massa, com rapidez e sem aglomerações.

Uma das medidas planejadas é a realização de drive-thrus em dias diferentes para vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 a partir da etapa 2 (ver cronograma abaixo). Também está sendo estudada a possibilidade de que haja agendamento para receber doses da vacina da gripe tanto nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) quanto na Policlínica.

Na campanha deste ano, será necessário um cuidado extra: quem for vacinado contra a Covid-19 deve aguardar no mínimo 14 dias para se vacinar contra a gripe. Ou seja: se, por exemplo, você receber uma dose da vacina contra a Covid-19 na segunda-feira, dia 12, só poderá ser vacinado contra a gripe a partir do dia 26.

Neste ano, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde mudou a ordem dos grupos prioritários para a vacinação da gripe. Confira o cronograma divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde:

1ª etapa – 12 de abril a 10 de maio:

Crianças entre 6 meses e 6 anos

Gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias depois do parto)

Trabalhadores da saúde

Povos indígenas

2ª etapa – 11 de maio a 8 de junho:

Pessoas acima dos 60 anos

Professores

3ª etapa – 9 de junho a 9 de julho:

Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo

Trabalhadores portuários

Forças de segurança e salvamento

Forças Armadas

Funcionários do sistema prisional

População privada de liberdade

Imagem: imprensa Prefeitura