O Governo do Estado projeta que toda a população gaúcha maior de 18 anos deve receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até 30 de setembro. A aplicação das segundas doses está prevista para ocorrer até dezembro. Esta estimativa foi feita com base no calendário de entrega de vacinas do Ministério da Saúde.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o governo gaúcho tem a expectativa de que ocorra o envio regular das remessas por parte do governo federal. Diante disso, a Gazeta questionou à Secretaria de Saúde de Caçapava sobre como o município está se preparando para este cenário. Em resposta enviada através da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a Secretaria disse que “para agilizar a aplicação das doses, após realizar a vacinação dos grupos com comorbidades, mais propensos a danos maiores de saúde em caso de infecção de Covid-19, a Prefeitura, a partir da semana que vem, vacinará um grupo por dia e conforme a idade, sendo que, aos finais de semana, será feito um plantão para vacinar quem é de um grupo e que não compareceu na data correta.”

Também de acordo com a Secretaria, a população caçapavana está aderindo à vacinação, inclusive quem mora no interior do município, “apesar das inúmeras fake news ou matérias veiculadas sem responsabilidade e ciência a respeito de marcas de vacinas, o que gera dúvida nas pessoas que, às vezes, têm medo de se vacinarem com uma marca ou outra. Mas vale frisar que a vacina é segura, é a única garantia de imunização, e que não existe remédio, nem kit de medicamentos para curar a Covid-19”.

Sobre o caso dos moradores de localidades que enfrentam problemas de transporte até a cidade, a Secretaria disse que, “como as vacinas têm prazo de validade após a abertura do frasco e dependem de uma temperatura ideal de armazenamento, a aplicação delas tem sido prioritária nos Postos de Saúde. Mesmo assim, em regiões como Vila Progresso e Minas do Camaquã, que são interioranas e têm Postos de Saúde, a população recebeu in loco a vacinação, sem necessidade de deslocamento até o Centro do município”.

Confirmando-se a chegada das vacinas contra a Covid-19 esperada para hoje, dia 18, a Secretaria de Saúde pretende vacinar, nos próximos sete dias, as pessoas com idades entre 50 e 55 anos. Para este sábado, dia 19, está prevista a vacinação de pessoas de 54 e 55 anos na Policlínica.