A Prefeitura anunciou na tarde de sábado, dia 14, que a vacinação com primeiras doses contra a Covid-19 avançará no início da próxima semana. Na segunda-feira, dia 16, será a vez de quem tem 28 anos ou mais. Já na terça-feira, dia 17, as pessoas com idade a partir de 27 anos começarão a ser imunizadas. A vacinação ocorrerá das 13h às 16h30min na Policlínica. Nos Postos de Saúde (ESF), será feito agendamento. É obrigatório apresentar CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência.

Imagens: Imprensa Prefeitura