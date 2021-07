A Prefeitura anunciou que a vacinação contra a Covid-19 prosseguirá amanhã, dia 22, e sexta-feira, dia 23. No primeiro dia, serão vacinadas com a primeira dose as pessoas de 36 anos ou mais, das 13h às 17h, na Policlínica e nos Postos de Saúde (ESF). Já no segundo dia, a idade diminui, e as pessoas de 35 anos também poderão receber a primeira dose das 7h30min às 17h na Policlínica, e das 8h às 11h30min e das 13h às 17h nas ESF. É obrigatório apresentar Cartão SUS ou CPF e comprovante de residência.

Informações e imagens: Imprensa Prefeitura