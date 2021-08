A Prefeitura anunciou no final da manhã de hoje, dia 03, que a aplicação de primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 seguirá amanhã, dia 04, das 13h às 17h, na Policlínica. Nos Postos de Saúde (ESF), será feito agendamento. Desta vez, poderão ser vacinadas as pessoas com 32 anos ou mais. É obrigatório apresentar CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, da remessa que está sendo distribuída hoje às Coordenadorias Regionais da Saúde, Caçapava receberá 456 doses da Pfizer para primeira aplicação, e 550 da AstraZeneca/Fiocruz, 200 da AstraZeneca/Covax e 24 da Pfizer para segundas doses.

Imagem: Imprensa Prefeitura