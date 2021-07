A vacinação contra a Covid-19 seguirá amanhã, dia 03, para pessoas de 48 e 49 anos, e será no Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo (Melão), das 9h às 13h. Poderão se vacinar os moradores do Centro e do Interior. É necessário levar CPF ou Cartão SUS e um comprovante de residência.

Na segunda-feira, dia 05, e na terça-feira, dia 06, serão vacinadas as pessoas de 47 e 46 anos, respectivamente, na Policlínica e nos Postos (ESF).

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, as 352.760 doses que chegaram ao Estado na quarta-feira, dia 30, serão utilizadas como primeira dose para promover o avanço na vacinação por idade.

A aplicação de segundas doses segue ocorrendo normalmente em Caçapava, mas nem todos estão indo receber o complemento da imunização. Segundo o setor de Epidemiologia da Prefeitura, mais de 190 pessoas dos grupos prioritários forças armadas, quilombolas e pessoas de 66 anos ou mais não procuraram os postos na data marcada.

