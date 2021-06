A Prefeitura anunciou na noite deste sábado, dia 05, que a vacinação contra a Covid-19 seguirá na próxima semana. Na segunda-feira, dia 07, será a vez das pessoas com comorbidades e com idade a partir de 18 anos. Além delas, também serão vacinadas pessoas com deficiências permanentes e idade entre 18 e 59 anos. A aplicação das doses será nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), das 8h às 11h30min e das 13h às 17h, e na Policlínica, das 7h30min às 17h. É necessário levar a documentação que comprove a comorbidade ou a deficiência.

Já na terça-feira, dia 08, começará a vacinação dos profissionais da educação. Será feito um drive-thru das 9h às 13h, na praça em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. Serão vacinados os profissionais com senhas entre um e 315. No total, aproximadamente 600 pessoas deverão receber suas doses nesta fase.

Informações e imagens: imprensa Prefeitura