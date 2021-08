A Prefeitura anunciou no início da manhã de hoje, dia 09, que as pessoas com 31 anos ou mais poderão se vacinar contra a Covid-19 em Caçapava a partir desta tarde. A aplicação das doses ocorrerá na Policlínica, das 13h às 17h. Nos Postos de Saúde (ESF), será feito agendamento. É obrigatório apresentar CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência.

Ainda hoje, devem chegar mais vacinas ao município. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou na sexta-feira, dia 06, a distribuição de mais 325.195 doses. Para Caçapava, foram destinadas 240 da AstraZeneca e 342 da Pfizer para primeira aplicação, e 370 de AstraZeneca para segunda aplicação. As Coordenadorias Regionais da Saúde poderão retirar os imunizantes na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, a partir das 13h30min.

Imagem: Imprensa Prefeitura