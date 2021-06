A Prefeitura anunciou na noite de quinta-feira, dia 24, que a vacinação contra a Covid-19 será retomada com um mutirão no sábado, dia 26, das 9h às 13h, na Policlínica. Com as doses enviadas pelo Estado na sexta-feira, dia 25, serão vacinadas com primeiras doses as pessoas com idades entre 50 e 53 anos, atendidas pela Policlínica ou moradoras do interior do município. Nos postos de saúde, as doses estarão disponíveis na segunda-feira, dia 28.

Também na segunda-feira, mas na Policlínica, haverá a repescagem para as pessoas maiores de 50 anos que ainda não se vacinaram. Na terça-feira, dia 29, será a vez da repescagem de quem tem mais de 18 anos e comorbidades. A aplicação de segundas doses acontecerá normalmente durante a próxima semana.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, Caçapava receberá 1.021 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta, sendo 255 da Janssen, de aplicação em uma única dose; 280 da CoronaVac para primeiras doses; e 486 da Pfizer também para primeiras doses.

Imagem: imprensa Prefeitura