A Secretaria de Saúde informou que foram recebidas 660 doses da vacina contra a Covid-19 ontem, dia 25. Assim, a vacinação será retomada na segunda-feira, dia 01 de março, para pessoas com 80 anos ou mais. De acordo com Sandra Bairros, enfermeira responsável pelo setor de epidemiologia, 550 doses foram destinadas para este grupo, e as outras 110 para a segunda aplicação de quem já havia sido vacinado.

A vacinação ocorrerá em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs – Postos de Saúde), além de em duas salas da Policlínica (para pessoas que não tiverem dificuldades de locomoção e puderem se deslocar até ela), e nos postos das Minas do Camaquã, no dia 08, e do Durasnal, no dia 10.

Também haverá um drive-thru na praça em frente ao Hospital nos dias 01, 02 e 03 (ou enquanto durar o estoque), das 9h às 16h, para vacinar pessoas de localidades do Centro, que pertencem à Policlínica ou que não estejam cadastradas em nenhuma ESF. Será organizada uma fila de carros de acordo com a ordem de chegada e, para evitar aglomeração e contágio, as pessoas deverão aguardar dentro dos veículos, utilizando máscaras.

E atenção: a Prefeitura alerta que quem for realizar a vacina deverá seguir todos os protocolos de saúde, usar máscaras, manter 1,5 metros de distância, higienizar corretamente as mãos e evitar aglomeração.

Informações e imagem: imprensa Prefeitura