A Secretaria da Saúde de Caçapava informou na tarde de hoje, dia 18, que o município receberá as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 ainda nesta semana. O uso emergencial da Coronavac, desenvolvida pelo instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e da vacina desenvolvida pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no domingo, dia 17.

Ainda de acordo com o comunicado da Secretaria da Saúde, a vacinação irá ocorrer em todos os postos de saúde de Caçapava, e o cronograma já está organizado, de forma que, assim que a vacina chegar ao município, a imunização dos caçapavanos será iniciada. Na primeira etapa, serão vacinados os idosos acima de 60 anos que residam em asilos, os indígenas acima de 18 anos aldeados, e profissionais da saúde envolvidos diretamente na atenção a casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

Informações: imprensa Prefeitura