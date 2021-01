As vacinas contra a Covid-19 destinadas à 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, a qual Caçapava faz parte, devem chegar em Cachoeira do Sul a qualquer momento. A informação é da técnica em saúde da 8ª CRS, Juliana Petermann. O carro que traz as vacinas para a região saiu de Cachoeira na madrugada de hoje e retornou de Porto Alegre na metade da manhã. No total, 2.720 doses estão sendo trazidas, mas ainda não está definido quantas serão enviadas para cada município.

Também de acordo com Juliana, a expectativa é de que Caçapava busque suas doses ainda hoje, mas não há um horário definido. Em contato com a Secretaria da Saúde de Caçapava, a Gazeta aguarda informações sobre o início da vacinação na cidade.