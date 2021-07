A Prefeitura anunciou no final da manhã de hoje, dia 28, que os caçapavanos de 34 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 amanhã, dia 29, na Policlínica, das 7h30min às 17h, e nos Postos de Saúde (ESF), das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. É obrigatório apresentar CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, mesmo com o alerta divulgado na semana passada de que esta seria a última semana para colocar as segundas doses em dia – quem não se vacinar até sexta-feira, irá para o fim da fila -, pois as vacinas estavam com o prazo de vencimento próximo, menos de 100 pessoas procuraram os pontos de vacinação entre segunda e hoje. Assim, para que as doses não sejam perdidas, amanhã, serão disponibilizadas pelo menos 200 delas.

Imagem: Imprensa Prefeitura