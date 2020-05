No dia 1º, feriado em comemoração ao dia do Trabalho, o Deputado Federal Pedro Westphalen (PP), entrou em contato com o Vereador Silvio Tondo para anunciar que uma emenda parlamentar de sua autoria estava sendo cadastrada no Ministério da Saúde, no valor de R$ 100 mil, em benefício ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, para compra de equipamentos.

Ao receber o documento por e-mail do Deputado, o vereador procurou a Direção do Hospital para informar o recebimento do valor e procurou o Prefeito Giovani Amestoy, já que esta emenda não será através da Secretaria de Saúde do Estado, e sim pela Prefeitura, que comprará os equipamento e fará a doação ao Hospital.

” Fiquei muito contente quando recebi essa notícia, já que todos os esforços estão direcionados neste momento a saúde, e com este valor vários equipamentos poderão ser comprados para o Hospital. Comuniquei o Prefeito e o Tesoureiro do Hospital, Marcelo Cunha.

Fonte: Câmara Municipal de Vereadores