O vereador Luis Fernando Torres (Boca – PT) reuniu-se com a secretária da Saúde, Inês Salles, e indicou a contratação emergencial de um médico traumatologista para atuar em Caçapava.

De acordo com o vereador, o município não conta com um profissional da área atendendo pelo SUS no quadro de servidores.

– Precisamos urgente recompor este profissional no quadro de servidores do município. A demanda na cidade é muito grande, diversos acidentes de moto e fraturas. Infelizmente, estes pacientes, muitas vezes em estado grave, são encaminhados para outras cidades da região. Esses casos, a partir de então, podem ser resolvidos aqui – explicou o vereador.