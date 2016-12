Nova diretoria do SINPROMC toma posse

A nova diretoria do Sindicato dos Professores Municipais de Caçapava do Sul tomará posse na próxima quinta-feira, dia 29.



Segundo a presidente cessante Leslie Maicá de Mélo a solenidade acontecerá às 18h, no Salão de Festas, na Rua Silva Jardim, 241.



Neste dia, será realizada Assembleia Geral Ordinária às 18h, em primeira convocação e 18h30, em segunda convocação.



Em pauta, a Reforma do Estatuto Social da entidade, adequações ao Código Civil Brasileiro, Prestações de conta 2014/2016 e Posse da Diretoria 2017/2019.

Diretoria do SINPROMC para o biênio 2017/2018/2019.

Presidente: Dolores Hilda da Rosa Estel

Vice-Presidente: Marcia Rejane Miolo Dias

1ª Secretaria: Sonia Teixeira Dias

2ª Secretaria: Maria Algemira Veloso Teixeira

1ª Tesoureira: Leslie Maicá de Melo

2ª Tesoureira: Maria Beatriz de Melo Vieira

Conselho Fiscal

Titulares

Kathia Mariza Gai Dias

Genova Bitencourt Vivian

Vitoria de Oliveira Sayyed

Catia Cilene Moraes Dutra

Evanira Camargo da Silveira

Suplentes

Fatima Silveira Dutra

Luciane Felin Peripolli

Adriana Leal Dias

Rosane Beatriz Silva Teixeira

Alessandra Simon da Silveira