O empreendimento terá área útil superior a 68 mil m² (Foto: Arquivo/Prefeitura CS)





A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu licença que autoriza a empresa Pamplac Indústria de Painéis a iniciar as obras para a instalação de novo empreendimento no município de Cachoeira do Sul.

Trata-se de uma indústria para a fabricação de estruturas de madeira. A capacidade produtiva mensal do empreendimento será de 3.080 m3 de madeira serrada e aplainada, 6.840 m3 de madeira serrada seca e 2.605 toneladas de pellets de madeira. O empreendimento terá área útil superior a 68 mil m².

A previsão é que a nova indústria gere 80 empregos quando estiver em operação.

Na licença, A Fepam determina que a empresa somente poderá beneficiar madeira de espécie nativa com a respectiva autorização do Departamento da Biodiversidade (DBIO) da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e com o Documento de Origem Florestal, autorização do Ibama ou do município, conforme o caso.