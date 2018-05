Inês Salles é a nova secretária da saúde (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Servidora Municipal há 21 anos e com mais de 28 anos de experiência na área de Saúde, a Enfermeira Inês Salles, que era responsável pelo Centro de Atendimento Psicossocial de Saúde (Caps), se apresentou hoje (28) aos servidores como a nova Secretária de Saúde.

Inês, que foi uma das responsáveis pela implantação da Estratégia da Saúde da Família (ESFs) no município e uma das implantadoras do projeto do Caps (ao lado da psicóloga Francisca Torres), foi convidada para a pasta na semana passada. Chegou hoje à Secretaria e reuniu sua equipe: Maria Geni Oliveira (que segue como adjunta), João Tertuliano Lopes (Assessor), Zoila Dias (responsável pela regulação) e Ana Lopes (do ESF3).

“Esta equipe que convidei para trabalhar comigo, a maioria enfermeiros, e que são do quadro técnico da Saúde do Município, há anos sonha em transformar nossa área; tem um projeto que, agora, terá a oportunidade de juntos, desenvolvermos, inclusive da resolutibilidade de nossas ESFs e do atendimento humanizado da Saúde”, disse a nova Secretária, na reunião com os servidores e que contou com a participação do prefeito Giovani Amestoy, do vice Luiz Guglielmin e da Secretária Geral Cássia Freitas.

“Eu estou com muita disposição. Sede de mudança e com muito ânimo para o trabalho e para encarar este desafio. Esta valorização da atual gestão ao quadro de servidores do município – e incluo minha equipe técnica, demonstra a preocupação em proporcionar mudanças na política pública das Secretarias e promover o funcionamento e buscar melhorias no atendimento dos serviços prestados à população”, completou a Secretária.

Formada em enfermagem, com experiência em postos de saúde, hospitais, Ines é especializada em Administração de Serviços de Saúde e já ministrou cursos de Enfermagem para o Senac e de políticas públicas de saúde para a 8º Coordenadoria de Saúde (Regional). Inês é mãe de Jorge Luis de Salles Casartelli e Bruna de Salles Casartelli.

Comunicação da Prefeitura