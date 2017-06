Novo Plano Diretor do Município é discutido

Um grupo de conselheiros se reuniu nesta quinta-feira (29) com o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro, e seu adjunto Nilvo Torres, para dar início a elaboração do plano Diretor Municipal.

Na ocasião, eles discutiram a elaboração de um plano Diretor Municipal e a criação de um Conselho constitutivo do plano para adequações de Leis integradas e projeções de crescimento urbano do município para os próximo anos.

Dentre as pautas, ocupação do solo, crescimento habitacional, calçadas, códigos de postura, geração de áreas de reservas, residenciais e de implantação de empresa, impacto de vizinhança, habite-se, loteamentos, trânsito, além da necessidade urgente de adequação e alterações nas Leis foram discutidas pelos conselheiros.

De acordo com Monteiro, o objetivo é sanar os problemas do presente e projetor o futuro através de gestão territorial sustentável para as próximas gerações, garantindo uma cidade desenvolvida e harmoniosa para todos.

Participaram da reunião engenheiros, empresários, e representantes de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, de Caçapava do Sul e Universidade Federal do Pampa.

(Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura)