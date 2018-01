Novo Presidente da Câmara impõe seu ritmo de trabalho

Marquinhos se reuniu com o Diretor Geral Daniel Miranda

(Foto: Imprensa da Câmara)

Nesta terça-feira, dia 02, o novo presidente da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, vereador Marquinhos Vivian (PMDB), realizou as primeiras reuniões de sua administração.

No primeiro dia de trabalho, o novo presidente cumpriu agenda interna nos órgãos técnicos da Casa. Na pauta, as novas ordens de serviço para o ano todo, os pareceres de projetos de Lei em tramitando, Orçamento do Município para 2018 e emendas. Também discutiu mudanças administrativas e substituição de estagiários.

O presidente tratou a nova composição das Comissões Permanentes. Às 14h de hoje, dia 02, acontece a primeira Sessão Ordinária de 2018, comandada por Marquinhos Vivian.

Imprensa da Câmara