Número de acidentes graves em rodovias cai 26,7% neste fim de ano

O número de acidentes graves em rodovias federais caiu 26,7% neste feriado de fim de ano em comparação ao período de festas de Natal e Ano Novo de 2015/2016. Entre 2015 e 2016, a Polícia Rodoviária Federal teve média diária de 68,2 registros. Em 2016/2017, foram registrados 50 acidentes graves por dia.

Os óbitos apresentaram redução de 10%. No período anterior, foram contabilizados, em média, 25 mortes por dia; entre 23 de dezembro e 1º de janeiro deste ano, foram 22,5 mortes diárias.

A PRF reforçou o efetivo em locais e horários críticos entre 23 de dezembro e 1º de janeiro. No período, foram registrados 2.769 acidentes nas rodovias federais que cortam o Brasil.

De acordo com a PRF, os acidentes resultaram em 2.868 feridos e 225 mortos. Do total de acidentes, 500 foram graves – que resultaram em pelo menos um ferido grave ou um óbito.

Fiscalização

A Operação Rodovida começou no dia 16 de dezembro e se estenderá até início do mês de março, com o objetivo de reduzir a violência no trânsito.

Ao todo, policiais rodoviários federais realizaram 62.419 testes de alcoolemia em todo o País, o que resultou em 223 pessoas detidas. Dirigir sob influência de álcool é um dos principais fatores que causam acidentes graves, aqueles com maior risco de morte para os motoristas.

Em todo o Brasil, a PRF fiscalizou 176.863 veículos e 196.000 pessoas durante o período de festas de Natal e Ano Novo. Também foram contabilizados 77.489 autos de infração.

Excesso de velocidade

Um dos focos da ação de final de ano foi na prevenção do excesso de velocidade, que é uma conduta potencializadora da gravidade dos acidentes de trânsito. Os radares de velocidade da PRF registraram imagens de 83.311 veículos transitando com excesso de velocidade em rodovias federais durante o período de final de ano.

Fonte: Ministério da Justiça e Cidadania