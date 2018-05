O ex-vereador do PP, Pedro da Silva Gaspar, que representou a população por 28 anos no Legislativo caçapavano e um dos vereadores com mais tempo de vereança no Estado, está de volta a vida pública.

Nesta sexta-feira (18), após reunião com o prefeito Giovani Amestoy (PDT), Gaspar aceitou o convite para ser o secretário-adjunto da Agropecuária, Indústria e Comércio.

O ex-vereador, que chegou a ser cogitado como candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, disse que, mesmo tendo desistido de concorrer a vereador no pleito em 2016, segue com vontade de ajudar a comunidade caçapavana.

– Eu sempre ouvi falar muito bem deste guri (se referindo ao prefeito Giovani Amestoy) e tenho visto que ele tem conseguido destravar obras e anseios antigos da comunidade. Fico grato pelo convite em poder continuar contribuindo para minha terra e, com a minha experiência, e a força jovem dele e de sua equipe, acredito que podemos fazer a diferença – disse Gaspar, brincando: “O Pitoco voltou!”.

Após a reunião com o prefeito, o secretário-adjunto da Seagropic, visitou sua secretaria e se reuniu com Marcelo Freitas, secretário da pasta.

– O Pedro é uma pessoa íntegra, com experiência, e que vem somar forças políticas a nossa Secretaria, além de poder me ajudar, pois desde quando assumimos, em 2017, a Secretaria não havia ainda nomeado um adjunto – completou Freitas. O servidor Jocemar Oliveira Freitas acompanhou a reunião.

Coordenação da Prefeitura