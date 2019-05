O renascer da Floricultura da Sara

A história de negócios da família Pereira é parecida com a primavera, que renasce a cada período mais bela. Começou com o comércio de frutas, transformou-se em floricultura no ano de 2002 e hoje refloresce como a Floricultura da Sara.

O casal Sara Mariza Pereira (falecida em 2018) e seu Anito Lima Pereira (falecido em 2002), vieram morar em Caçapava em 1974 e dois anos depois abriram o Comércio de Frutas Pereira, na esquina da Benjamin Constant, 653.

As filhas, Fabiana, Patrícia e Priscilla, contam que a empresa começou a vender frutas e verduras, varejo e atacado, depois a pedido de clientes, passou a vender flores.

– O pai chegou aqui apenas com uma carroça e uma égua, não tinha nem lugar para morar, mas com seu empreendedorismo abriu seu comércio e abasteceu Caçapava, Lavras, São Sepé, Minas do Camaquã e Santana da Boa Vista – disse Fabiana.

Segundo ela, o ponto central de vendas e o carisma do casal conquistaram os clientes, que faziam suas compras de frutas, verduras ou flores e aproveitavam para bater papo com seu Anito e dona Sara.

– A mãe contava que diversas pessoas conhecidas na região frequentaram o comércio, entre elas, José Mariano da Rocha Filho, o fundador da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Ele era casado com a professora Maria Zulmira Velho Dias, natural de Caçapava – ressalta.

Com o falecimento de seu Anito, em 2002, dona Sara, que já era comerciante nata e âncora da família, resolveu trabalhar somente com flores e a empresa trocou de nome para Floricultura Pereira.

A violeta, que floresce no fim do inverno e no início da primavera, era a flor preferida de dona Sara. Certamente porque a flor representa delicadeza, sutileza, beleza e humildade, atributos que hoje continuam sendo mantidos no comércio pelas três filhas.

A prova disso, é o trabalho de revitalização da floricultura que está sendo feito pelas filhas do casal Pereira.

– O falecimento da mãe foi um baque para nós, chegamos a pensar em fechar a floricultura, pois somos advogadas. No entanto, decidimos seguir a tradição familiar e vamos tocar em frente a floricultura. Primeiro, como forma de homenagear a mãe, colocamos o nome de Floricultura da Sara e estamos trabalhando na decoração da loja, que será no estilo vintage, assim como outras novidades para os clientes. Como a primavera, o negócio da família Pereira renasce. Agora por gratidão, pelo empreendedorismo e por tudo que os pais fizeram por nós. Estamos reformulando a floricultura, mas sempre preservando a essência deixada pelo pai e a mãe – explicou Patrícia.

Por Marcelo Marques