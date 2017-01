OAB pede acesso a inquérito sobre golpe de ações da CRT

No combate ao desrespeito à ética na advocacia, a OAB/RS, por meio do seu Tribunal de Ética e Disciplina (TED), requereu ao Ministério Público acesso ao inquérito que investiga cinco advogados paranaenses acusados de fraude envolvendo antigas ações da CRT.

De acordo com informações da imprensa, todos os movimentos do grupo de profissionais foram desenvolvidos em cidades do Estado, principalmente em Santa Maria. O modo de atuação do grupo era obter o ganho de causa das ações e reter grande parte do dinheiro, não repassando aos clientes, mas sim rateado entre os advogados, divididos em dois grupos. A estimativa é de que cerca de 2 mil pessoas foram lesadas em mais de R$ 30 milhões.

Segundo a Imprensa da OAB, após o recebimento do inquérito, a entidade irá analisar o conteúdo para posteriormente tomar alguma medida disciplinar em conjunto com a seccional do Paraná, onde os profissionais têm o seus registros profissionais.

De acordo com o presidente da Ordem gaúcha, Ricardo Breier, todos os casos de condutas que violem o Código de Ética e Disciplina obrigatoriamente deverão ser investigados independentes da situação. “Estamos sempre atentos e vigilantes, não toleraremos que profissionais afrontem a ética no exercício profissional e sigam impunes. A ética é o alicerce fundamental da advocacia”, declarou.

Segundo o presidente do TED, conselheiro seccional César Souza, a entidade está seguindo os ritos inscritos no Estatuto da Advocacia e da OAB. “No regramento, está claro que a nossa profissão deve servir de exemplo à sociedade e vamos manter uma postura rígida contra improbidades”, informou.

O presidente da subseção de Santa Maria, Péricles Lamartine Palma da Costa, ressaltou que está acompanhando o caso de perto e em conjunto com a seccional gaúcha. “Requeremos o inquérito para tomar as medidas cabíveis, sempre à luz da ampla defesa e do contraditório”, afirmou.